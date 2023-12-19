Города Крыма попали в топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2023

Керчь, Севастополь и Евпатория вошли в рейтинг мест, где в конце года россияне планируют отдохнуть, как можно дольше.
— На первом месте оказалась станица Должанская в Краснодарском крае, второе место у города Петропавловск-Камчатский, а на третьем месте — Керчь, — такие итоги анализа направлений, где отдых в декабре 2023 года оказался самым продолжительным, озвучили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.
Популярность Керчи, можно объяснить относительной близостью к материковой части России, куда можно без особых проблем добраться по Крымскому мосту.
Топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре (средняя стоимость в рублях ночи / средняя продолжительность поездки):
Должанская, 1500 / 12;
Петропавловск-Камчатский, 3459/ 9;
Керчь, 1600 / 8;
Севастополь, 1890 / 7;
Хабаровск, 2770 / 7;
Пицунда, 2833 / 7;
Железноводск, 2732 / 7;
Евпатория, 1555 / 7;
Кировск, 3193 / 6;
Кисловодск, 4731/ 6.