Города Крыма попали в топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2023

— На первом месте оказалась станица Должанская в Краснодарском крае, второе место у города Петропавловск-Камчатский, а на третьем месте — Керчь, — такие итоги анализа направлений, где отдых в декабре 2023 года оказался самым продолжительным, озвучили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.