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Города Крыма попали в топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2023

Крымский полуостров притягивает к себе туристов в зимнее время.
Источник: Комсомольская правда

Керчь, Севастополь и Евпатория вошли в рейтинг мест, где в конце года россияне планируют отдохнуть, как можно дольше.

— На первом месте оказалась станица Должанская в Краснодарском крае, второе место у города Петропавловск-Камчатский, а на третьем месте — Керчь, — такие итоги анализа направлений, где отдых в декабре 2023 года оказался самым продолжительным, озвучили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Популярность Керчи, можно объяснить относительной близостью к материковой части России, куда можно без особых проблем добраться по Крымскому мосту.

Топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре (средняя стоимость в рублях ночи / средняя продолжительность поездки):

Должанская, 1500 / 12;

Петропавловск-Камчатский, 3459/ 9;

Керчь, 1600 / 8;

Севастополь, 1890 / 7;

Хабаровск, 2770 / 7;

Пицунда, 2833 / 7;

Железноводск, 2732 / 7;

Евпатория, 1555 / 7;

Кировск, 3193 / 6;

Кисловодск, 4731/ 6.

туризм и отдых