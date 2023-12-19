Волгоградцам рассказали о недостатках живых и искусственных елок

Так, один из студентов, Дмитрий Свинаренко, заявил, что он предпочел бы живую елку, чтобы отдать дань традициям.
Как сообщает «Волгоградская правда.ру», он также поделился, что запах живой елки очень полезен для здоровья. Хотя и в живой елке есть свои недостатки — в первую очередь страдает само дерево, так как в доме слишком сухой воздух для него. Именно поэтому елка быстро осыпается и погибает.
А вот студентка Анастасия Карпова предложила отличную экологичную инициативу — елку из картона. Конус у нее бумажный, а на него наклеены еловые веточки или любой другой подручный материал. Подойдут даже покрашенные в зеленый цвет сухие макароны.
Студент Владислав Ваулин заявил о том, что он — сторонник искусственных елок. В сравнении с живыми, первые долговечные, их можно использовать не один год. На вид фабричную елку почти не отличить от натуральной. Однако и у нее есть недостатки — при ее производстве могут использоваться некачественные материалы.
Преподаватель студентов, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Сарычев, поделился, что сам он предпочитает синтетические елки. Как правило, живые после праздников выбрасывают на свалки или прямо во дворы, так как в городе почти нет пунктов их утилизации.