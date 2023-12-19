Волгоградцам рассказали о недостатках живых и искусственных елок

Студент Владислав Ваулин заявил о том, что он — сторонник искусственных елок. В сравнении с живыми, первые долговечные, их можно использовать не один год. На вид фабричную елку почти не отличить от натуральной. Однако и у нее есть недостатки — при ее производстве могут использоваться некачественные материалы.