С утра не купишь: в аптеках часть лекарств будут продавать по часам

Часть лекарств в России предложили приравнять к алкоголю и продавать в аптеках по часам.
В Общественной палате выдвинули предложение ввести ограничения продажи лекарств с содержанием этилового спирта выше 30 процентов. К таким препаратам относится не только нашумевший боярышник, но также знакомые многим ротокан, валокорлин, корвалол
Активисты также предложили повысить цену на лекарства со спиртом, доведя их стоимость до минимальной цены на водку. Такие идеи содержатся в докладе «Демография-2030».
В Общественной палате рассчитывают при помощи предложенных мер увеличить продолжительность жизни россиян и уменьшить смертность мужского населения. Общественники утверждают, что вредные привычки ежегодно губят до 400 тысяч трудоспособных мужчин.