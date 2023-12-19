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С утра не купишь: в аптеках часть лекарств будут продавать по часам

Целый ряд препаратов хотят продавать по тем же правилам, что и алкоголь.
Источник: AmurMedia

Часть лекарств в России предложили приравнять к алкоголю и продавать в аптеках по часам.

В Общественной палате выдвинули предложение ввести ограничения продажи лекарств с содержанием этилового спирта выше 30 процентов. К таким препаратам относится не только нашумевший боярышник, но также знакомые многим ротокан, валокорлин, корвалол и т. п.

Активисты также предложили повысить цену на лекарства со спиртом, доведя их стоимость до минимальной цены на водку. Такие идеи содержатся в докладе «Демография-2030».

В Общественной палате рассчитывают при помощи предложенных мер увеличить продолжительность жизни россиян и уменьшить смертность мужского населения. Общественники утверждают, что вредные привычки ежегодно губят до 400 тысяч трудоспособных мужчин.

здоровье