С 3 по 8 января закроют участок между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская»

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января 2024 года. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в эти дни будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании движение на этом участке ограничили.