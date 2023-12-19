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С 3 по 8 января закроют участок между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская»

Горожанам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты заранее. В период действия ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января 2024 года. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в эти дни будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании движение на этом участке ограничили.

Ограничения вводят в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы, а пассажиры смогут без оплаты повторно зайти в метро.

Еще можно построить маршруты через Большую кольцевую линию, а с нее пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро. Пассажирам также предлагают проехать по Московскому центральному кольцу или Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой через Бутовскую. Кроме того, можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта.

Горожанам и гостям столицы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты заранее.

В период действия ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

метро