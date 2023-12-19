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Население Краснодарского края сократилось на 15 тысяч человек

За первые 10 месяцев этого года естественная убыль населения составила 15,6 тысячи человек.
Население Краснодарского края сократилось на 15 тысяч человек
Источник: Администрация Краснодарского края

С января по октябрь на территории края родилось 44 тысячи человек, умерло — 59,6 тысячи человек, из них 179 малышей до 1-го года. Уточняется, что рождаемость в городах региона выше вдвое, чем в сельской местности.

Так, в городах родилось 28 тысяч детей, в поселениях — 16 тысяч малышей. Число умерших в городах превышает показатель сел в 1,3 раза (33,7 тысячи человек против 25,9 тысячи).Также с января по октябрь число браков в крае составило 13,2 тысячи, число разводов — 8,8 тысячи. Соответствующие сведения опубликованы на Краснодарстат.

демография