В Хабаровском крае ожидаются морозы, каких давно не наблюдалось

Если вы устали от того, что на улице приходится поглубже натягивать шапку и прикрывать рот шарфом, чтобы не обжигало лицо и от того, что машина не заводится по утрам, ей тоже холодно — то крепитесь. люди! Осталось совсем немного и начнет понемногу теплеть. Температуры, конечно, останутся зимними, но не такими, как в первой половине декабря.