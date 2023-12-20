В Хабаровском крае ожидаются морозы, каких давно не наблюдалось

Если вы устали от того, что на улице приходится поглубже натягивать шапку и прикрывать рот шарфом, чтобы не обжигало лицо и от того, что машина не заводится по утрам, ей тоже холодно — то крепитесь. люди! Осталось совсем немного и начнет понемногу теплеть. Температуры, конечно, останутся зимними, но не такими, как в первой половине декабря.
А пока — на всей территории Хабаровского края без осадков, ветер почти стих. Самые сильные морозы 20 декабря ожидаются в Чегдомыне, там ночью −34…-36, днем — 25…-27, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Николаевске-на- Амуре ночной фон температур — 29…-31, дневной — 24…-26. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −28…-30, в послеобеденное время −24…-26. В Чумикане и Троицком в темное время суток столбик термометра опустится до отметки −27…-29, днем покажет все те же −24…-26 градусов.
На севере несколько теплее, так, в Аяне ночью −25…-27, днем −22…-24, а в Охотске ночной фон температур −24…-26, дневной −22…-24.
В Советской Гавани на рассвете −19…-21, после обеда −15…-17.
В этот день в далекие времена люди начинали готовиться к предстоящим Рождественским праздникам: резали птицу и свиней, делали колбасы, коптили и солили мясо, сало и рыбу. Посиделки и братчины не собирались вплоть до 6 января.