В Иркутской области открыли автозимник «Вилюй—Ербогачен»

В Катангском районе открыта зимняя дорога протяженностью 220 километров. Дорога доступна для всех видов транспорта, начиная от примыкания к федеральной дороге Вилюй и до села Ербогачен.
— Перед открытием дороги была проведена тщательная очистка проезжей части, созданы разъездные карманы, а также обеспечено безопасное пересечение водотоков. Для обеспечения комфортного движения были удалены кустарники, — сообщает «Дирекция автодорог Приангарья».
Администрация муниципального образования «Катангский район» выразила свою признательность за качественное и своевременное выполнение всех работ, связанных с подготовкой данного участка автомобильной зимней дороги.