«Со всего города сбежались»: что творится на площади во Владивостоке — эксклюзивные кадры

Вместе с этим, рабочие активно приступили к оформлению новогоднего города, в который войдут фотозоны, световые фигуры, каток и ледяная горка. В этом году ель будет установлена ближе к Спасо-Преображенскому собору, что создаст больше места для новогодних гуляний. Горка также будет увеличена вместимостью до шести спусков, и для безопасности участков скольжения и остановки будет больше — об этом сообщили в Туристско-информационном центре Приморья, который взял на себя ответственность за новогоднее оформление центральной площади столицы Дальнего Востока.