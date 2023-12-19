«Со всего города сбежались»: что творится на площади во Владивостоке — эксклюзивные кадры

На главной площади Владивостока уже в полном разгаре установка основного новогоднего декора — искусственной ели высотой 20 метров. На данный момент каркас конструкции собран наполовину. Подрядчику предстоит завершить работы до 25 декабря. К середине следующей недели на этой зеленой красавице появятся новогодние украшения и праздничное освещение, как сообщает ИА PrimaMedia.
Вместе с этим, рабочие активно приступили к оформлению новогоднего города, в который войдут фотозоны, световые фигуры, каток и ледяная горка. В этом году ель будет установлена ближе к Спасо-Преображенскому собору, что создаст больше места для новогодних гуляний. Горка также будет увеличена вместимостью до шести спусков, и для безопасности участков скольжения и остановки будет больше — об этом сообщили в Туристско-информационном центре Приморья, который взял на себя ответственность за новогоднее оформление центральной площади столицы Дальнего Востока.
«В зоне тепла в центре катка представлено больше закусочных по сравнению с прошлым годом, территория “теплушки” стала более просторной и уютной. Здесь также будут раздавать подарки и сувениры. Один из фудкортов будет расположен неподалеку от новогодней ели», — рассказал Виталий Станиславчук, руководитель программ и аналитики ТИЦ Приморского края.
Конечно же, одним из главных аттракционов на главной площади столицы Дальнего Востока станет символ 2024 года по Восточному календарю — Дракон. Дракон в этот раз будет выполнен в стиле хохломской росписи, придавая восточному сказочному персонажу русский колорит.