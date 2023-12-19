Стало известно, на какие маршруты выйдут электробусы в Нижнем Новгороде

Весь последний год в Нижнем Новгороде был посвящен перезагрузке электротранспорта. Для этого между региональным правительством и ООО «Экологические проекты» было подписано концессионное соглашение. Оно предполагало замену путей в Нижнем Новгороде, ремонт депо и обновление парка трамваев. Их сборку начали на совместном российско-белорусском предприятии «СП Нижэкотранс», открывшемся в Ворсме в конце прошлого года. Всего для города планируется закупить 170 новых трамваев. Первые из них уже вышли на маршруты. А скоро на улицах города нижегородцы увидят и первые электробусы, выпускаемые на этом же предприятии.