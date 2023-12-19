О том, что старые троллейбусы заменят современными электробусами, говорят уже не первый год. Как оказалось, собирать их будут прямо в Нижегородской области — в городе Выкса. Первый образец уже был представлен нижегородцам. И вот теперь стало известно, на какие маршруты выйдут электробусы в Нижнем Новгороде.
Весь последний год в Нижнем Новгороде был посвящен перезагрузке электротранспорта. Для этого между региональным правительством и ООО «Экологические проекты» было подписано концессионное соглашение. Оно предполагало замену путей в Нижнем Новгороде, ремонт депо и обновление парка трамваев. Их сборку начали на совместном российско-белорусском предприятии «СП Нижэкотранс», открывшемся в Ворсме в конце прошлого года. Всего для города планируется закупить 170 новых трамваев. Первые из них уже вышли на маршруты. А скоро на улицах города нижегородцы увидят и первые электробусы, выпускаемые на этом же предприятии.
— «Нижэкотранс» выпустит около половины из общего объема заказа электробусов для Нижнего в рамках программы модернизации городского электротранспорта, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Транспорт может работать в верхней части города, где большие перепады высот и нужен повышенный ресурс батареи. Вместе с этим депо для электробусов готово — 30 зарядных станций уже установлено.
В основу новой модели легла разработка белорусских производителей. Уже известно, что новый электробус способен развивать скорость до 75 километров в час и вмещать до 75 пассажиров. На одном заряде транспорт способен проехать до 250 километров. Полная зарядка будет занимать около пяти часов.
Первые электробусы выйдут на 11 маршрутов в верхней части города. Предварительно все они пройдут тестовые испытания.
— Выход электробусов на маршруты для перевозки пассажиров начнется после тестовых испытаний и стажировки водителей на маршрутах, — рассказали «КП-Нижний Новгород» в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. — Количество подвижного состава на маршрутах является предварительным, производится анализ потребности и уточнение количества электробусов на каждом маршруте.
В частности, больше всего электробусов выйдут на маршруты Э-13 и Э-31 (площадь Минина — автовокзал Щербинки). По первому из них будет пущено 17 электробусов, по второму — 18 электробусов. Еще 15 единиц пустят по маршруту Э-14 (ЖК «Торпедо» — улица Плотникова). Одновременно с этим 14 электробусов направят на маршрут Э-17 (площадь Минина — микрорайон «Цветы»). По 13 электробусов направят на маршруты Э-2 (ЖК «Торпедо» — Дворец бракосочетания) и Э-9 (Площадь Минина — микрорайон Кузнечиха-2).