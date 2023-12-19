В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ

«Даже при незначительных признаках воспаления верхних дыхательных путей рекомендуется остаться дома. Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны и более серьезные последствия. Кроме того, после периода относительно хорошего самочувствия может наступить резкое ухудшение состояния».