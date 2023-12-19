В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ

Успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ. Поэтому в идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели — физические и умственные нагрузки ему противопоказаны, рассказал «Известиям» 19 декабря главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«При начальных признаках заболевания нужно обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям. В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40−60%). В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. Физические и умственные нагрузки противопоказаны», — рассказал Чуланов.
По его словам, в таких условиях в подавляющем большинстве случаев уже на четвертый день болезнь начнет отступать. Если же пренебречь должным лечением и постельным режимом, она может привести к опасным последствиям.
«Даже при незначительных признаках воспаления верхних дыхательных путей рекомендуется остаться дома. Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны и более серьезные последствия. Кроме того, после периода относительно хорошего самочувствия может наступить резкое ухудшение состояния».
Также он напомнил, что переносимая на ногах ОРВИ представляет опасность не только для самого заболевшего, но и для окружающих, которые находятся с ним в одном помещении или общественном транспорте, так как передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.
«В среднем заболевший может заразить до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни. Эта величина может меняться с учетом действия разных факторов: количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции/проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции», — подчеркнул Чуланов.
В связи с этим, по его словам, людям с признаками ОРВИ рекомендуется оставаться дома и не посещать места работы, учебы или общественные места, чтобы не заражать окружающих людей. В случае, если человек с признаками ОРВИ все же вышел на работу, необходимо минимизировать контакты с ним.
«Используйте медицинские маски или респираторы для защиты органов дыхания, проводите проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей и предметов, с которыми часто контактируют люди (ручки дверей, поручни и перила, кнопки выключателей и другие), достаточно часто мойте руки», — посоветовал инфекционист.
Это беременные женщины, лица 65 лет и старше, дети до 5 лет, люди с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, астмой), лица с иммунодефицитными состояниями, подытожил главный внештатный специалист Минздрава.