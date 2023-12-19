Новая Горная УК подводит итоги программы благотворительности за 2023 год

Также в 2023 году дворцу культуры «Распадский» Новая Горная помогла провести модернизацию системы вентиляции, обеспечив круглогодичные комфортные условия для проведения занятий и мероприятий в основном и репетиционных залах. Междуреченскому филиалу КузГТУ компания подарила компьютерный класс, для городского центра тестирования ГТО приобрела сертифицированное оборудование, краеведческому музею оказала помощь в замене дверей и рольставней для окон.