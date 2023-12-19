Новая Горная УК подводит итоги программы благотворительности за 2023 год

Компания оказала помощь в реализации двух десятков проектов на юге Кузбасса в рамках программы благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий», направленной на поддержку учреждений культуры и спорта, развитие образования, благоустройство городов и районов территорий присутствия предприятий Новой Горной УК.
Одним из самых масштабных улучшений стало благоустройство сразу трёх территорий в шахтёрском Междуреченске. На эти цели компания направила более 20 млн рублей. Строители капитально отремонтировали проезды, обустроили парковки, пешеходные дорожки и площадки для отдыха со скамейками и урнами.
Уже вторую зиму междуреченцев радует яркая светодиодная иллюминация в виде шатра, которая украшает главную городскую елку. А новогодним подарком в этом году станут две новые горки, которые разместятся в любимых местах отдыха горожан.
Также в 2023 году дворцу культуры «Распадский» Новая Горная помогла провести модернизацию системы вентиляции, обеспечив круглогодичные комфортные условия для проведения занятий и мероприятий в основном и репетиционных залах. Междуреченскому филиалу КузГТУ компания подарила компьютерный класс, для городского центра тестирования ГТО приобрела сертифицированное оборудование, краеведческому музею оказала помощь в замене дверей и рольставней для окон.
В городе Мыски по программе благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий» отремонтирован актовый зал в школе № 5, проведён текущий ремонт в школе № 4, приобретены одежда сцены для ДК Горького и светодиодный экран для городского центра культуры, оборудование для спортивного центра «Меркурий».
В год 405-летия в Новокузнецке появилась «Аллея юных горняков» — новое место отдыха жителей Орджоникидзевского района. В Сибирском государственном индустриальном университете готовится к открытию лаборатория «Электроснабжение горного производства», которую помогает оборудовать Новая Горная УК. Дому творчества «Вектор» для шахтёрского музея компания подарила новое цифровое оборудование.
Программа благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий» продолжит действовать и в 2024 году. Новые проекты улучшений в Новокузнецке, Междуреченске и Мысках уже готовятся к реализации.
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