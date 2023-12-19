Новокузнечанка может получить 40 тыс. за сданное полиции оружие и патроны

Полицейские напоминают, что люди, которые добровольно сдали в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение. Но если пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, то взрывчатку, мины или гранаты нельзя перевозить самостоятельно — лучшее сообщить в полицию.