Новокузнечанка может получить 40 тыс. за сданное полиции оружие и патроны

49-летняя жительница Новокузнецка может получить около 40 тыс. за сданное полицейским оружие. Женщине достались охотничьи принадлежности от умершего отца.
По данным полицейских, новокузнечанка сдала правоохранителям гладкоствольное и нарезное ружьё с документами, почти 490 патронов, сигнальный револьвер МР-313 и банку с порохом. Оружие и патроны направили на исследование (экспертиза должна показать, что оружие боевое и пригодно для выстрелов), после которого определят сумму вознаграждения в рамках операции «Оружие».
Полицейские напоминают, что люди, которые добровольно сдали в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение. Но если пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, то взрывчатку, мины или гранаты нельзя перевозить самостоятельно — лучшее сообщить в полицию.