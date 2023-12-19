Из-за оттепели в Перми на два дня отменили бесплатные катания на коньках

Напомним, сезон бесплатных ледовых катков в рамках проекта «Ледовый сезон» в Перми стартовал 15 декабря. В районах города начали работать катки на стадионах «Гайва» (Карбышева, 52), «Спутник» (Мензелинская, 12), «Авангард» (Светлогорская, 14), «Молния» (Волховская, 26), а также у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознак» (Кавалерийская, 3а) и на территории спорткомплекса «Победа» (Обвинская, 9). Катки можно бесплатно посещать три дня в неделю — по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.