Самым старшим женихом в Крыму стал 92-летний мужчина

За 11 месяцев в регионе заключили 13 283 брака. Чаще всего новые семьи образовывались в сентябре, июле и августе. Средний возраст новобрачных был в пределах 27−32 лет. При этом возраст 19% пар составлял 50−60 лет, еще 12% — от 61 до 75.