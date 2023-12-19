В 2023 году самым старшим женихом в Крыму стал 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства юстиции.
За 11 месяцев в регионе заключили 13 283 брака. Чаще всего новые семьи образовывались в сентябре, июле и августе. Средний возраст новобрачных был в пределах 27−32 лет. При этом возраст 19% пар составлял 50−60 лет, еще 12% — от 61 до 75.
— 7% — пары от 75 и до 92 лет (именно в таком возрасте пока что был один из самых возрастных женихов в республике в текущем году), — говорится в сообщении.
Кроме того, наиболее возрастными женихами стали мужчины в возрасте 82, 86 и 87 лет. Что же касается невест, то самым старшим из них — 81, 82 и 84 года.
Ранее сообщалось, что самым старшим женихом в Крыму в 2023 году стал 86-летний житель Нижнегорского района. Он женился на 77-летней женщине.