Омичам объяснили, куда обращаться, если возникли проблемы с отоплением

Омичам рассказали, куда обращаться, если возникли проблемы с теплоснабжением. По данным компании «Омск РТС», все службы по отоплению сейчас работают в обычном режиме.
Однако если проблемы с отоплением все же возникли, прежде всего нужно обратиться в свою обслуживающую организацию (управляющую компанию, ТСЖ, ТСН). Если причина в сетях отопления, УК об этом знает и объяснит ситуацию.
Если же причина снижения тепла УК неизвестна, на место отправят специалиста для выявления и устранения неполадок. Проблема с отоплением может касаться только одной квартиры. В этом случае специалист управляющей компании проведет регулировку внутридомовых систем.
А вот если УК не может справиться своими силами, тогда она обращается в ресурсоснабжающую организацию.