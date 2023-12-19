Операция по спасению начинается: Севший на мель под Анапой сухогруз готовят к снятию с мелководья

Севший на мель под Анапой сухогруз «Blue Shark» готовят к отправке домой. Судно под флагом Белиза попало в мегашторм в ночь на 27 ноября. Корабль грузил ячмень для Египта в морском порту Тамани. С началом шторма он перешел на якорную стоянку, где ураган сорвал судно с якорей.