Операция по спасению начинается: Севший на мель под Анапой сухогруз готовят к снятию с мелководья

Севший на мель под Анапой сухогруз «Blue Shark» готовят к отправке домой. Судно под флагом Белиза попало в мегашторм в ночь на 27 ноября. Корабль грузил ячмень для Египта в морском порту Тамани. С началом шторма он перешел на якорную стоянку, где ураган сорвал судно с якорей.
«Морспасслужба начинает операцию по снятию с мелководья севшего на мель под Анапой сухогруза “Blue Shark”. Операцию планируется начать уже сегодня, 19 декабря. Началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции», — сообщили в федеральном агентстве морского и речного транспорта.
Больше трех недель на борту судна Blue Shark находилось 21 человек. Все они являются гражданами Индии и Египта. Экипаж был обеспечен едой и водой, но речи об их эвакуации не произошло.
«В результате шторма моряки не пострадали, чувствуют себя хорошо. Состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет», — уточнили в федеральном агентстве морского и речного транспорта.
К месту проведения работ уже подошли многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко».
Кроме того, к операции планируют подключить спасательный буксир «Меркурий».