Стало известно, почему в новосибирском транспорте холодно в мороз

Жители Новосибирска жалуются на холод в общественном транспорте в лютый мороз. Чаще всего жалобы поступают на трамваи. С чем связана эта проблема, КП-Новосибирск объяснил заместитель руководителя Управления пассажирских перевозок Новосибирска Михаил Никулин.
− Это касается не только трамваев и троллейбусов, но и автобусов. Проблема существует в морозы. Дело в том, что подвижной состав старых годов изготовления, он соответствовал ГОСТу. ГОСТ еще 78 года, где мощность системы отопления должна поддерживать разницу температур в 20 градусов в морозы. Вы понимаете, что, если на улице −30, очень сложно поддержать при такой мощности отопителей положительную температуру в салоне. А самостоятельно производить увеличение мощности печей не всегда возможно из-за конструкции подвижного состава и пожарной безопасности.
Что касается современных требований, то муниципальным стандартом установлена рекомендуемая температура 12 градусов тепла в салоне даже в морозы. В критически сильные морозы −30 поддерживать такую температуру на постоянной основе сложно из-за частых остановок, частого открывания дверей, добавил заместитель руководителя Управления пассажирских перевозок Новосибирска.