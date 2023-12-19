Стало известно, почему в новосибирском транспорте холодно в мороз

− Это касается не только трамваев и троллейбусов, но и автобусов. Проблема существует в морозы. Дело в том, что подвижной состав старых годов изготовления, он соответствовал ГОСТу. ГОСТ еще 78 года, где мощность системы отопления должна поддерживать разницу температур в 20 градусов в морозы. Вы понимаете, что, если на улице −30, очень сложно поддержать при такой мощности отопителей положительную температуру в салоне. А самостоятельно производить увеличение мощности печей не всегда возможно из-за конструкции подвижного состава и пожарной безопасности.