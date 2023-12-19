Такое происходит раз в 10 лет: Гигантский разлом образовался на пляже под Новороссийском

Последствия разрушительного «шторма века», который обрушился на Краснодарский край в ночь на 27 ноября, до сих пор дают о себе знать. Сильный ветер крушил побережье с невероятной силой — унес сухогруз в Анапу, потрепал набережные в Сочи, там же разломал частный эллинг.
В эту же ночь под Новороссийском часть мыса Мысхако окончательно отделилась от берега. Гигантский пласт земли все дальше уходит в Черное море.
«Разлом произошел еще в 2029 году после бури. Но сейчас землю сильно подмыло. Суша отделилась от берега и частично обрушилась в море», — рассказал инструктор пешеходного туризма и треккинга Алексей Мехоношин.
Алексей водит туристические группы в окрестностях Новороссийска и фиксирует изменения береговой линии. Также он отмечает, что пляж от Мысхако в строну разлома осталась без гальки.
«Хотелось бы предупредить туристов, что здесь лучше не ходить без специалиста. Известно, что рядом находится один из нудистских пляжей. В новом сезоне любителям позагорать раздетыми, стоит найти другое место. Здесь очень опасно», — считает инструктор.
Повреждение береговой линии происходит раз в 10−12 лет, говорят геологи. В целом, беспокойств такие явления не вызывают, особенно если это касается «диких» мест.
«Эпицентр шторма 27 ноября пришелся на район Анапы, Новороссийска и Сочи. Как известно, ударная волна имеет очень сильное воздействие, к тому же шли дожди, поэтому побережье сильно размыло. Конечно, когда штормит у берегов, где мягкая порода, например, это Азовское побережье, то там большая потеря береговой линии. На Черноморском — скальные породы, менее отзывчивые на катаклизмы. Если территория освоена, там построены дома или другие здания, то это может иметь катастрофические последствия. Если это неосвоенные территории, то все рано или поздно придет в равновесие», — сообщила «КП»-Кубань" заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.
КСТАТИ.
Ученые выяснили, что за 20 лет могут исчезнуть сотни гектаров Азовского побережья из-за оползневых процессов. Это территория размером с коттеджный поселок или пять просторных полей сельскохозяйственного назначения. Ущерб от такого процесса составит 608 млн рублей.