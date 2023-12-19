Такое происходит раз в 10 лет: Гигантский разлом образовался на пляже под Новороссийском

«Эпицентр шторма 27 ноября пришелся на район Анапы, Новороссийска и Сочи. Как известно, ударная волна имеет очень сильное воздействие, к тому же шли дожди, поэтому побережье сильно размыло. Конечно, когда штормит у берегов, где мягкая порода, например, это Азовское побережье, то там большая потеря береговой линии. На Черноморском — скальные породы, менее отзывчивые на катаклизмы. Если территория освоена, там построены дома или другие здания, то это может иметь катастрофические последствия. Если это неосвоенные территории, то все рано или поздно придет в равновесие», — сообщила «КП»-Кубань" заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.