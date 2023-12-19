В мэрии объяснили причины транспортного коллапса в Воронеже

На смену мощному снегопаду в Воронеж пришла оттепель. Однако это не улучшило ситуацию с городским транспортом. Если раньше пробки на сервисах фиксировались утром и вечером в часы-пик, то теперь они наблюдаются в течение всего дня. Например, во вторник, 19 декабря, в полдень они равны 9 баллам.
Управление транспорта Воронежа попыталось объяснить причины редких маршруток на линиях и представило анализ работы системы пассажирских перевозок. Данные показывают, как скорость движения автобусов влияет на провозную способность и качество перевозки.
В качестве примера представили кольцевые маршруты № 1КВ и 1КС, которые связывают центр и левый берег и обслуживаются «ГАЗелями».
Так, 4 декабря, до начала снегопада, суммарный выпуск на обоих маршрутах составлял 27 машин (+3 сверх плана). Они выполнили 232 рейса — по 116 в обоих направлениях. Последний автобус сошел с линии в 22:35. За день было перевезено 14 771 человека. В среднем за один рейс — 64 человека (до трех заполненных салонов).
Во вторник, 18 декабря, суммарный выпуск на тех же маршрутах составил 28 машин (+4 сверх плана). Но выполнили они всего 180 рейсов — на 52 меньше, чем 4 декабря. Последний автобус также сошел с линии в 22:35. Всего же они перевезли 15 205 человек: за один рейс в среднем — 85 человек (до четырех заполненных салонов).
Нагрузка на один рейс выросла на 33%. Произошло это за счет снижения скорости транспортного потока и сокращения количества рейсов.
Далее власти взяли кольцевые маршруты № 9КА и 9КС. 4 декабря на линию вышли 22 автобуса большого класса, сделали 245 рейсов, перевезли 22 828 человек (в среднем 93 пассажира «на круг»). А вот в пик снегопада, 11 декабря, работали 23 автобуса. Они выполнили 198 рейсов, перевезли 22 117 человек (112 человек «на круг»). В итоге нагрузка увеличилась на 21%.
То есть машин на маршрут выходит столько же, но из-за снижения скорости они делают меньше рейсов.
В управлении добавили, что продолжается работа по точечной корректировке графиков на тех или иных маршрутах.