В мэрии объяснили причины транспортного коллапса в Воронеже

Во вторник, 18 декабря, суммарный выпуск на тех же маршрутах составил 28 машин (+4 сверх плана). Но выполнили они всего 180 рейсов — на 52 меньше, чем 4 декабря. Последний автобус также сошел с линии в 22:35. Всего же они перевезли 15 205 человек: за один рейс в среднем — 85 человек (до четырех заполненных салонов).