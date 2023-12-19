Впереди у столичных школьников 15 дней каникул. Какой отдых для них будет организован

— Традиционно в период зимних каникул будут работать лагеря с дневным пребыванием: с 26 по 29 декабря и с 3 по 5 января. Смена составит семь дней, — объяснила А. Рысевец. — Мы изучили запросы родителей. Захотели провести каникулы в школьных лагерях уже 12 тыс. детей.