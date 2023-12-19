Впереди у столичных школьников 15 дней каникул. Какой отдых для них будет организован

— Традиционно в период зимних каникул будут работать лагеря с дневным пребыванием: с 26 по 29 декабря и с 3 по 5 января. Смена составит семь дней, — объяснила А. Рысевец. — Мы изучили запросы родителей. Захотели провести каникулы в школьных лагерях уже 12 тыс. детей.
И это не окончательная цифра: в учреждениях образования работа продолжается, кто до конца не определился с детским отдыхом, может еще успеть написать заявление для получения путевки в дневной лагерь.
— Сейчас мы согласовываем точки дислокации лагерей, чтобы максимально использовать ресурсы учреждений социокультурной сферы, сделать отдых детей ярким, интересным и содержательным, — заметила А. Рысевец.
Для учреждений образования зимние каникул — период повышенного внимания. Интенсивность их работы не меняется.
— Важно организовать разнообразную занятость детей, поэтому все структурные подразделения школы работают в штатном режиме. Если ребята хотят провести свой досуг в стенах учреждения образования, у них есть такая возможность. И спортивные залы, и библиотека, и объединения по интересам ждут детей, — рассказала собеседница.
В каждой школе и гимназии определен порядок посещения спортивных объектов. Информация о графиках беспрепятственного прохода на их территорию размещена на входной группе, информационных стендах или сайтах учреждений.
— С учетом погодных условий будут подготовлены катки, лыжня. Школы осуществляют уборку, расчистку от снега этих объектов, организовано освещение в темное время суток. Родители и дети смогут взять на прокат инвентарь для зимних видов спорта, — рассказала А. Рысевец.
Будет принимать на оздоровление столичных школьников и загородный лагерь Минского завода колесных тягачей «Смена». Профильная смены для ребят 15−17 лет продлится с 23 по 31 декабря.
— Ребята, побывав в лагере, смогут встретить Новый год вместе со своими родителями, — отметила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома.