Гости Сочи удивились стоимости посещения туалета

Информация об этом появилась в местном паблике.
Таким образом, сходить в туалет семье из четырех человек на курорте обойдется почти в 300 рублей.
Ранее сообщалось, что на горе Ахун посетить уборную стоит 200 рублей.
Поход в туалет на автовокзале Краснодара обойдется в 40 рублей, в Чистяковской роще — 30.
При этом в краевом центре имеется сеть муниципальных уборных, бесплатных для посещения. Все они находятся в управлении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Пока в краевом центре 18 общественных туалетов, но с Нового года еще два появятся на бульваре Николаевском и в сквере Изумрудный.
Их адреса и график работы можно посмотреть на интерактивной карте на сайте городской мэрии.
При этом с января 2024 года изменится график работы муниципальных общественных туалетов, отменят зимний и летний режим. Графики будут индивидуальными для каждой муниципальной уборной. Так, возле здания цирка на ул. Калинина туалет будет работать с 8 до 23 часов.