Гости Сочи удивились стоимости посещения туалета

При этом в краевом центре имеется сеть муниципальных уборных, бесплатных для посещения. Все они находятся в управлении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Пока в краевом центре 18 общественных туалетов, но с Нового года еще два появятся на бульваре Николаевском и в сквере Изумрудный.