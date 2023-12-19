Эксперт ВОЗ: ковид продолжает мутировать

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ковид адаптировался к человеку, но продолжает мутировать, пишет РИА Новости.
Она напомнила, что коронавирус был обнаружен 4 года назад и до сих продолжает циркулировать. По ее словам, «вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование». А зимой ковид и другие респираторные патогены стали циркулировать вместе.
«И коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть», — сказала представитель ВОЗ.
Она обратила внимание на то, что примерно в половине стран, которые дают статистику в ВОЗ, фиксируется тенденции роста. Например, в Финляндии, Словакии, Италии.