Эксперт ВОЗ: ковид продолжает мутировать

Она напомнила, что коронавирус был обнаружен 4 года назад и до сих продолжает циркулировать. По ее словам, «вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование». А зимой ковид и другие респираторные патогены стали циркулировать вместе.