Собянин: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

«Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть почти в каждом районе. <…> Но самое главное не в количестве этих центров и даже не в самих зданиях, а в том, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью», — подчеркнул он.