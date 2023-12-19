Финальную серию «Слова пацана» о казанских группировках покажут 21 декабря

Финальную восьмую серию сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут 21 декабря, хотя ранее говорилось, что ее выпустят позднее из-за пересъемок. Об этом в своих соцсетях заявил режиссер картины Жора Крыжовников.
Напомним, еще до официального показа в сеть утекли последние две серии. Тогда создатели «Слова пацана» заявили, что пересняли финал, поскольку захотели закончить эту историю иначе. Они также пообещали зрителям, что обновленная восьмая серия будет круче, эмоциональнее и острее первоначальной версии.
Ранее стало известно, что автор «Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах.