Финальную серию «Слова пацана» о казанских группировках покажут 21 декабря

Напомним, еще до официального показа в сеть утекли последние две серии. Тогда создатели «Слова пацана» заявили, что пересняли финал, поскольку захотели закончить эту историю иначе. Они также пообещали зрителям, что обновленная восьмая серия будет круче, эмоциональнее и острее первоначальной версии.