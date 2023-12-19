Стало известно, во сколько раз подорожали услуги аниматоров в Краснодаре перед Новым годом

Так, средняя стоимость выступления артистов возле елочки начинается от 2,5 тысячи рублей. Стоит отметить, что стоимость услуг аниматоров для новогодних мероприятий выросла на 53% в декабре 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года.
В этой связи лидером остается Москва, где средний чек доходит почти до 3,5 тысяч рублей. Дешевле всего обойдется поздравление Дедушки Мороза в Волгограде — 1,7 тысячи рублей.
Выяснилось, что в целом для организации новогоднего праздника для детей в Краснодаре потребуется около 13 тысяч рублей. Плюс ко всему спрос на услуги кейтеринга к Новому году в краевой столице за год увеличится на 20%.