В Волгоградской области потеплеет до +7 градусов

В Волгоградской области ближе к новогодним праздникам вместо сугробов — лужи, а вместо снега идут дожди. Пока такая погода сохранится на ближайшие три дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, в некоторых районах 20 декабря ожидаются осадки, преимущественно утром и днем.
— Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — уточнили в ЦГМС.
В Волгоградской области к среде заметно потеплеет. В южной части температура днем поднимется до +7 градусов, в северной до +2 тепла. Ночью ожидается 0…+5 градусов. в Волгограде также будут небольшие осадки, ночью 0…+2, днем +3…+5 тепла.