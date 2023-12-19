В Волгоградской области потеплеет до +7 градусов

В Волгоградской области ближе к новогодним праздникам вместо сугробов — лужи, а вместо снега идут дожди. Пока такая погода сохранится на ближайшие три дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, в некоторых районах 20 декабря ожидаются осадки, преимущественно утром и днем.