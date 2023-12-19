С 1 января в Ростовской области изменится тариф на техосмотр автомобилей

Например, ТО легковушки, которая имеет не более восьми мест, в следующем году будет стоить около 1022 рублей. За проверку пассажирского транспорта весом не более 5 тонн плата составит 1750 рублей. Если вес окажется больше, придется потратить 2113 рублей.