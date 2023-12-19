С 1 января в Ростовской области изменится тариф на техосмотр автомобилей

В Ростовской области утвердили предельные тарифы на проведение технического осмотра автомобилей в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Например, ТО легковушки, которая имеет не более восьми мест, в следующем году будет стоить около 1022 рублей. За проверку пассажирского транспорта весом не более 5 тонн плата составит 1750 рублей. Если вес окажется больше, придется потратить 2113 рублей.
Инспекция состояния грузовых машин не более 3,5 тонны окажется на уровне в 1118 рублей, для таких же ТС не тяжелее 12 тонн — 2038 рублей, если больше, то 2201 рубль. Также изменятся цены на техосмотр прицепов, мототехники и специализированного транспорта.
Документ с обновленными расценками должен вступить в силу с 1 января следующего года.