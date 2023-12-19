«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы

«Рождественская фиеста» состоится в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января 2024 года (0+). Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
В новогодние каникулы для нижегородцев проведут четыре воздухоплавательных мероприятия. Кроме того, организаторы намерены провести привязные подъёмы и свободные полеты над Нижним Новгородом вместе с Дедом Морозом.
Место и точное время «Рождественской фиесты» будет известно позднее.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородском музее-заповеднике открылась новогодняя выставка.