Непогода в Шымкенте: все самолёты могут быть задержаны

Из-за погодных условий (переохлаждённого тумана и неблагоприятного прогноза) все рейсы из Шымкента и в город могут быть задержаны. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.