Непогода в Шымкенте: все самолёты могут быть задержаны

«Фактическая погода не позволяет выполнять взлёт и посадку в аэропорту Шымкента. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта», — сообщили в пресс-службе FlyArystan.
Авиакомпания предлагает пассажирам при задержке рейса более чем на два часа прохладительные напитки, более чем на четыре часа — горячее питание.
При задержке вылета более чем на пять часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить возврат согласно правилам тарифа.