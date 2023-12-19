Врачи больницы имени Томы Чорбэ устроили акцию протеста у здания правительства

«Еще раз подчеркиваем, что наша акция аполитична. Мы требуем понятных решений, любой проект, который предлагается любым министерством, должен быть понятным и транспарентным. Хотим диалога, хотим коммуникации с медицинским сообществом. Конечно, мы хотели бы быть услышанными, чтобы кто-то к нам вышел из правительства, чтобы обсудить», — заявила протестующая сотрудница одного из медучреждений.