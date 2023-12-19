Врачи больницы имени Томы Чорбэ устроили акцию протеста у здания правительства

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Акция протеста, организованная сотрудниками больницы им. Томы Чорбэ и Дерматологической больницей г. Кодру, прошла у здания правительства во вторник. К врачам обеих больниц присоединились активисты, общественные деятели, депутаты парламента.
Протестующие выступили против проекта правительства о реорганизации этих медицинских учреждений, который предусматривает их слияние.
Медики диспансера в Кодру заявили, что «полностью не согласны с решением по слиянию медучреждения с больницей Тома Чорбэ». Они подчеркнули, что это решение с врачами не обсуждалось, оно навязывается коллективу без всякого анализа последствий для качества медуслуг.
«Врачи не занимаются политикой, мы хотим улучшения системы здравоохранения. Призываем пересмотреть это слияние и открыть конструктивный диалог между властями и профессионалами в области здравоохранения, чтобы найти оптимальные и эффективные решения», — сказала представитель Дерматологической больницы в Кодру Маргарета Комендант.
Поддержать протестующих пришли также представители оппозиционных партий «Возрождение», «Гражданский конгресс», ПКРМ, а также Ион Кику и Ирина Влах.
Депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман поддержала протестующих врачей и отметила, что в такой ситуации невозможно оставаться в стороне ни как депутату, ни как гражданину Республики Молдова.
По ее мнению, глава Минздрава Алла Немеренко занимается больше политикой, чем системой здравоохранения.
«Попытка ее сказать, что это не закрытие больницы имени Тома Чорбэ, это попытка еще раз сделать дураков из наших граждан. В информационном пространстве появилась информация о том, что эту площадь планируется отдать под структуру ООН», — сказала депутат.
Представитель политического бюро партии «Возрождение» Юрий Витнянский заявил во время протеста, что на систему здравоохранения нельзя смотреть как на «статью расходов». Это инвестиции в здоровье каждого жителя страны.
В завершении акции протестующие медики поблагодарили всех коллег и представителей гражданского общества за поддержку.
«Еще раз подчеркиваем, что наша акция аполитична. Мы требуем понятных решений, любой проект, который предлагается любым министерством, должен быть понятным и транспарентным. Хотим диалога, хотим коммуникации с медицинским сообществом. Конечно, мы хотели бы быть услышанными, чтобы кто-то к нам вышел из правительства, чтобы обсудить», — заявила протестующая сотрудница одного из медучреждений.