Школьники Волгоградской области не смогут пользоваться телефонами на уроках

Президент Владимир Путин 19 декабря подписал закон, согласно которому ученикам школ будет запрещено пользоваться телефонами во время уроков.
Принятые поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» будут действовать во всех регионах России, в том числе и в Волгоградской области.
В соответствии с опубликованным документом, во время уроков школьникам запретят использовать мобильные телефоны. Их можно будет применять только в экстренных случаях, которые связаны с риском для жизни и здоровья ученика или кого-то из его окружения.
Добавим, что этот запрет будет действовать исключительно во время занятий. Учащиеся смогут использовать смартфоны на перемене или после уроков.