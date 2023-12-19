Минтруда: с 2024 белорусы получат соцуслуги с учетом здоровья и условий жизни

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала sb.by, как с 2024 года будут определять нуждаемость в социальных услугах в Беларуси после опубликования Закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат».
Так, министр заявила, что соцуслугами и уходом в Беларуси охвачено около 200 тысяч человек. Как правило, это одинокие люди преклонного возраста, а также инвалиды, чье состояние здоровья требует помощи посторонних.
Такую помощь, говорит Ирина Костевич, хотят сделать еще более доступной. А при ее назначении требуется учитывать потребности того или иного человека.
Министр отметила, что для определения нуждаемости в соцуслугах на данный момент используется медицинская модель. Иначе говоря, такие услуги предоставляют на основании состояния здоровья человека. Однако данный порядок ожидают новшества в связи с опубликованием Закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат».
— Закон вводит новый механизм оценки — через набор «социальных показаний», — говорит Ирина Костевич, поясняя: — Наряду с состоянием здоровья учтут условия жизни (наличие безбарьерной среды, удобств, горячей воды, лифта), а также социальное окружение и многие другие факторы. В результате такой оценки человеку будут предлагать оптимальный персональный набор социальных услуг.
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предупредила, что изменится для городских пенсионеров не старше 70 лет с 2024 года в плане выплаты пенсий.