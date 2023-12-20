Что можно и нельзя делать в Амвросиев день 20 декабря, когда узнавали про холод

Рекомендуется контролировать свои эмоции. Кроме того, семье следует собраться за большим столом и устроить ужин, однако важно помнить о том, что продолжается Рождественский пост. Согласно приметам, чем больше родственников и близких будет за столом, тем счастливее окажется следующий год.