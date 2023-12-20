Что можно и нельзя делать в Амвросиев день 20 декабря, когда узнавали про холод

Православная церковь 20 декабря вспоминает святителя Амвросия Медиоланского. В народе отмечают Амвросиев день. Интересно, что в этот день по ветру узнавали про скорое похолодание.
Народные приметы на 20 декабря
Если дует порывистый и восточный ветер, то впереди затяжные холода. Мокрый и плотный снег предупреждает про дождливое лето. В том случае, если снег сухой и легкий, то и лета ждали без дождей. Солнце, заходящее в облака, говорит про снегопад.
Что нельзя делать 20 декабря
В день Амвросия было запрещено надевать яркую одежду. Предки верили, что она может привлечь внимание темных сил. Кроме того, 20 декабря не следует брать в долг. Запрещается ругаться с родными и близкими. Незамужним девушкам категорически запрещается мыть голову. Согласно приметам, это грозит одиночеством на протяжении года.
Что можно делать 20 декабря
Рекомендуется контролировать свои эмоции. Кроме того, семье следует собраться за большим столом и устроить ужин, однако важно помнить о том, что продолжается Рождественский пост. Согласно приметам, чем больше родственников и близких будет за столом, тем счастливее окажется следующий год.