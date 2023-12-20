В Молдове растёт число случаев гриппа и коронавируса: Когда нам ждать пика заболеваемости — комментарий врача-эпидемиолога

В Молдове растёт число случаев гриппа и коронавируса. На прошлой неделе в стране подтвердили 23 случая сезонного гриппа: 14 в Кишинёве, по 2 в Новых Аненах и Бричанах, а также по одному случаю в Бельцах, Чимишлии, Единцах, Флорештах и Тараклии.
8 заболевшим до 4 лет, 7 заболевшим от 5 до 14 лет, 4 заболевшим от 15 до 29 лет, ещё 4 — от 30 до 69 лет.
Также было выявлено 558 случаев коронавируса, что на 15,3% больше, чем неделей ранее. От вызванных ковидом осложнений скончались 6 человек.
Ждать ли нам волны заболеваний или, не дай Бог, конечно, эпидемий гриппа и коронавируса? Поговорили об этом с врачом-эпидемиологом больницы «Тома Чорбэ.» Ириной Русу.
— У нас есть подтвержденные случаи коронавируса и гриппа, — рассказывает Ирина Русу. — У нас постоянно полные отделения заболевших ковидом. В реанимации, во втором отделении… По гриппу — много заболевших, но в отделениях еще есть свободные места. У нас такое происходит каждый год, грипп — это сезонное заболевание.
— Как вы думаете, ждать ли нам вала заболеваний по гриппу или ковиду?
— Конец декабря, январь, февраль, март — месяцы, когда растет число заболевших. Именно по гриппу. Заболеваемость по ковиду идет волнообразно. А вирус гриппа размножается при низких температурах и когда идет небольшое потепление, допустим, как сейчас. Тогда этот вирус активен. Ждать ли нам волны заболеваемости? Каждый год такое происходит, будет ли это большая волна или не очень — всегда сложно сказать.
Но в этом году часть населения вакцинировалась против гриппа. Чаще всего подвержены заболеваемости дети и люди старшего возраста.