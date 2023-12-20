В Молдове растёт число случаев гриппа и коронавируса: Когда нам ждать пика заболеваемости — комментарий врача-эпидемиолога

— Конец декабря, январь, февраль, март — месяцы, когда растет число заболевших. Именно по гриппу. Заболеваемость по ковиду идет волнообразно. А вирус гриппа размножается при низких температурах и когда идет небольшое потепление, допустим, как сейчас. Тогда этот вирус активен. Ждать ли нам волны заболеваемости? Каждый год такое происходит, будет ли это большая волна или не очень — всегда сложно сказать.