Что произошло в Иркутске в ночь на 20 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске на бульваре Гагарина хотят ограничить движение. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения коснутся участка бульвара Гагарина от пересечения с улицей Красного Восстания до перекрестка с улицами Верхняя Набережная и Кожова. Ограничения будут действовать с 09.00 до 21.00 21 декабря.
В Иркутской области из-за погодных условий действует режим повышенной готовности. Он будет действовать до 20 декабря включительно. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства обязано обеспечить непрерывное тепло в объектах.
В Ангарске перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство 12-летнего мальчика в 2002 году. Тогда в подвале дома четверо подростков употребляли токсические вещества. В результате между ними завязался конфликт, трое из них избили металлической трубой четвертого.