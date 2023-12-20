Что произошло в Иркутске в ночь на 20 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске на бульваре Гагарина хотят ограничить движение. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения коснутся участка бульвара Гагарина от пересечения с улицей Красного Восстания до перекрестка с улицами Верхняя Набережная и Кожова. Ограничения будут действовать с 09.00 до 21.00 21 декабря.