Приморцы, которые нас удивили: Елизавета Буслаева из Владивостока проплыла 25 км за 10 часов

В завершении 2023 года ИА PrimaMedia рассказывает о жителях Приморья, которые своим упорным трудом и целеустремленностью добились личных побед и удивительных результатов. Наша очередная героиня — менеджер по продажам из Владивостока Елизавета Буслаева.
В уходящем году Елизавета смогла осуществить свою заветную мечту — поучаствовать в масштабном марафонском заплыве — преодолеть дистанцию 25 километров от Елагина острова в Санкт-Петербурге до острова Котлин. И у нее получилось! Она преодолела расстояние за 10 часов — серьезный показатель даже для профессионалов. А ведь еще два года назад Елизавета абсолютно не умела плавать!
— У меня начались проблемы с суставами, и врачи посоветовали заняться плаванием. При этом, я просто панически боялась воды. Но все-таки записалась в бассейн. Месяца три училась, даже 100 метров не могла проплыть. Но тут в одной из соцсетей увидела информацию об этом заплыве, и загорелась! Пришла к тренеру, говорю: «Хочу вот это!». На тот момент это звучало нереально, но мне нужно было проплыть именно эту дистанцию — именно из Питера в Кронштадт.
— Мне сказали, если ты его проплывешь, мы допустим тебя до «Котлин Рейса». Но сначала нужно было сдать определенные нормативы — 10 километров проплыть за 4 часа. Я проплыла такое расстояние за 3 часа 20 минут, и скажу вам — я никогда столько не плавала! Мне просто самой было интересно проверить свои силы, испытать свой организм — ведь я не спортсмен, не профессионал, к тому же с суставами проблема. Но я попробовала, и у меня получилось! — с гордостью говорит Елизавета Буслаева.
Из-за международного форума заплыв отменили, но Елизавету допустили до главного марафона на 25 километров. Это расстояние нужно было преодолеть за 10 часов — серьезная заявка даже для профессионалов! И вот, этот день настал: старт — от Елагина острова, финиш — на городском пляже Крондштата. Участникам разрешались небольшие передышки для приема пищи и воды, при этом категорически запрещалось прикасаться к сопровождающей лодке организаторов.
— Мне потом много вопросов задавали, как я решилась на такое. И я отвечала — мне просто было интересно, и я даже не задумалась о том, какое это расстояние и сколько часов придется плыть. Да, в какой то момент начало болеть плечо, поясница, но желания вернуться на берег не было!
— Елизавета, что сказали ваши знакомые, родственники, друзья, когда вы сделали это, исполнили свою мечту?
— Сказали, что я ненормальная (смеется). Все относились скептически к моей идее, и только тренер однажды сказал: «Да, ты доплывешь!».