Приморцы, которые нас удивили: Елизавета Буслаева из Владивостока проплыла 25 км за 10 часов

— Мне сказали, если ты его проплывешь, мы допустим тебя до «Котлин Рейса». Но сначала нужно было сдать определенные нормативы — 10 километров проплыть за 4 часа. Я проплыла такое расстояние за 3 часа 20 минут, и скажу вам — я никогда столько не плавала! Мне просто самой было интересно проверить свои силы, испытать свой организм — ведь я не спортсмен, не профессионал, к тому же с суставами проблема. Но я попробовала, и у меня получилось! — с гордостью говорит Елизавета Буслаева.