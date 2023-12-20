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Премьер правительства Красноярского края открыл канал в Telegram

Первый заместитель губернатора Красноярского края — председатель правительства региона Сергей Верещагин обзавелся собственным телеграм-каналом.
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Источник: AP 2023

Вести его он начал еще в начале октября, но открыл только сейчас. Подписчиков на канале Верещагина пока чуть более 260, а комментарии закрыты.

«Надо признать, что это неожиданный и знаковый шаг: руководители правительства и заместители председателя правительства до сих пор не были склонны к публичности, во всяком случае на уровне соцсетей», — отметил депутат Заксобрания Алексей Кулеш.

Напомним, практику активного общения высокопоставленных чиновников с населением в соцсетях ввел новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков.