Премьер правительства Красноярского края открыл канал в Telegram

Вести его он начал еще в начале октября, но открыл только сейчас. Подписчиков на канале Верещагина пока чуть более 260, а комментарии закрыты.
«Надо признать, что это неожиданный и знаковый шаг: руководители правительства и заместители председателя правительства до сих пор не были склонны к публичности, во всяком случае на уровне соцсетей», — отметил депутат Заксобрания Алексей Кулеш.
Напомним, практику активного общения высокопоставленных чиновников с населением в соцсетях ввел новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков.