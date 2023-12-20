В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде псиллиума

Красноярцам рассказали о пользе псиллиума. Это порошок, который сделан из шелухи семян подорожника, отрубей. Его рекомендуют добавлять в пищу для улучшения пищеварения.
В ведомстве рассказали, что одна столовая ложка отрубей содержит 4 грамма растворимой клетчатки, это настоящий рекордсмен. Также в псиллиуме нет углеводов, глютена. Он низкокалорийный.
Рекомендуется вводить в рацион добавку постепенно, начать лучше с 1 чайной ложки в день.
Также не советуют давать его детям до 6 лет, беременным женщинам, людям, страдающим острыми заболеваниями ЖКТ. Если у вас есть диабет или аллергия, посоветуйтесь с врачом перед применением.