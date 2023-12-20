Хабаровчан позвали на последнюю в этом году прогулку с телескопом

Хабаровские астрономы приглашают горожан на последнюю в 2023 году прогулку с телескопом. Атмосферное мероприятие пройдет за городом 23 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Каждый сможет увидеть Луну и сфотографировать её на свой телефон. Также вместе разглядим полосы на Юпитере и его спутники, попрощаемся до лета с Сатурном, потрогаем кусочки метеоритов, а с ними заодно и каменное дерево из Сизимана и старые монетки, найденные мною в путешествиях по краю, — рассказал астроном-любитель Владимир Наумов.



Также у всех посетителей будет возможность увидеть астероид Веста — это был четвертый астероид, открытый астрономами. Для сравнения, сейчас науке известно более 600 000 подобных небесных тел.



Заодно Владимир Наумов проведет лекцию о том, почему космос хочет нас убить и расскажет, при чем здесь долгопериодические монеты.



Всех желающих присоединиться отвезут от Комсомольской площади и обратно. В дороге и на мероприятии не замерзнет никто: организаторы предусмотрели горячий чай и теплое помещение. Выезд запланирован в 17:00, возвращение в Хабаровск в 21:00.