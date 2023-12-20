Губернатор Иркутской области оценил потребления майнинга в регионе в 800 МВт

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 19 декабря сообщил о том, что в 800 МВт оценивается потребление «серого» майнинга в Приангарье. При этом, по словам главы региона, дефицит энергопотребления зафиксирован в объеме более тысячи МВт.