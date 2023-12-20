Губернатор Иркутской области оценил потребления майнинга в регионе в 800 МВт

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 19 декабря сообщил о том, что в 800 МВт оценивается потребление «серого» майнинга в Приангарье. При этом, по словам главы региона, дефицит энергопотребления зафиксирован в объеме более тысячи МВт.
До 2036 года в область планируется привлечь инвесторов с объемом потребления более 1000 МВт.
— Принято решение провести конкурс на дополнительную генерацию в Иркутской области. Надеюсь, уже в первом квартале станет известно какая компания будет строить генерацию до 2029 года, — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что аэропорт Иркутска могут вернуть в федеральную собственность.