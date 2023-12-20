Плюсовая температура сохранится в Башкирии до конца рабочей недели.

По данным синоптиков, сегодня, 20 декабря, на территории республики ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −3, +2°.