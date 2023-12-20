Какие травмы глаз могут довести до слепоты, рассказала алматинский врач

«Порой праздничные забавы заканчиваются фатально. Пробка от шампанского, бенгальские огни, петарды могут покалечить человека. И чаще всего страдают глаза. Самые распространенные последствия таких травм — синяки, эрозия роговицы, но иногда это может привести к потере зрения. Степень тяжести травмы зависит от того, насколько повреждены глазное яблоко и зрительный нерв», — рассказала Калима Серик.