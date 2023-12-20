Какие травмы глаз могут довести до слепоты, рассказала алматинский врач

«Порой праздничные забавы заканчиваются фатально. Пробка от шампанского, бенгальские огни, петарды могут покалечить человека. И чаще всего страдают глаза. Самые распространенные последствия таких травм — синяки, эрозия роговицы, но иногда это может привести к потере зрения. Степень тяжести травмы зависит от того, насколько повреждены глазное яблоко и зрительный нерв», — рассказала Калима Серик.
По словам врача, если такой инцидент все-таки произошел, то стоит подождать пять минут, чтобы оценить состояние пострадавшего. Нужно срочно вызывать скорую, если:
- у человека перед глазами туман;
- зрение упало или совсем отсутствует;
- появилась пелена или «штора» перед глазами.
«Если обошлось без крови, инородных тел, а ушиб привел только к появлению синяка, тогда глаз необходимо прикрыть чистым полотенцем, а сверху приложить холодный компресс. И на следующий день нужно обратиться к врачу», — пояснила специалист.
Как отметила Калима Серик, бенгальские огни на первый взгляд кажутся безопасными, но самом деле — это такая же пиротехника, только мини-версия. Поэтому зажигать их она рекомендует только на улице.
«При горении куски пиротехнического состава могут попасть на одежду, лицо и глаза, что может привести к ожогам и травмам», — добавила врач. Ранее врач общей практики Гаухар Карабалаева рассказала, признаками каких болезней могут быть круги под глазами.