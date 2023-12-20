Авиационному полку из Черниговки в Приморье присвоили звание гвардейского

Олег Кожемяко рассказал, что за время существования полка лётчики участвовали в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Таджикистане, Сирийской Арабской республике. Сейчас они выполняют боевые задачи на СВО.