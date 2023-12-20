Авиационному полку из Черниговки в Приморье присвоили звание гвардейского

Почётное наименование «Гвардейский» указом президента России Владимира Путина присвоили 18-му штурмовому авиационному полку — он дислоцируется в Черниговском гарнизоне одноименного района, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава региона отметил, что воинское формирование удостоилось высокого звания за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость. Военные проявили эти качества в боевых действиях на защите Отечества и государственных интересов.
Олег Кожемяко рассказал, что за время существования полка лётчики участвовали в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Таджикистане, Сирийской Арабской республике. Сейчас они выполняют боевые задачи на СВО.
«Полк действительно легендарный», — подчеркнул губернатор Приморья.