Нейрохирурги больницы № 17 Уфы прооперировали девочку с гидроцефалией

В уфимской детской городской больнице № 17 нейрохирурги провели операцию 14-летней пациентке с окклюзионной гидроцефалией. Когда девочке был один год, ей установили шунт в головном мозге.
Как рассказали в больнице, окклюзионная гидроцефалия — это повышение объема находящейся в желудочковой системе цереброспинальной жидкости, обусловленное блокировкой ликворных путей.
«Оно приводит к росту давления внутри черепа, клинически проявляется цефалгией, рвотой, расстройством зрения, атаксией, вегетативной дисфункцией, угнетением сознания», — пояснили в медучреждении.
Девочке заменили шунтирующую желудочки головного мозга систему по жизненным показаниям на новую. Операция прошла успешно, без осложнений. Девочка чувствует себя намного лучше.