Главные новости за 19 декабря

Пресс-конференция на тему «Расширение видов цифровых услуг для населения. Подведение годовых итогов работы Национального центра электронных услуг» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 15.30. Участники: Роман Градусов — директор Национального центра электронных услуг; Егор Воронов — заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг; Светлана Караневич — начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.