Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Главные новости за 19 декабря

Главные новости Беларуси в период с 19 по 21 декабря 2023 года.
Источник: БЕЛТА

ВЧЕРА

«Это имиджевый проект для Беларуси». Перспективы развития БНБК обсудили на совещании у Лукашенко.

Лукашенко жестко раскритиковал правительство за плохую мелиорацию. Вот что требует Президент.

Андрейченко: для сохранения суверенитета и независимости ключевую роль приобретает единство в ОДКБ.

Экспозиции и литературный центр. Как Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество в издательской сфере.

Предприятия Минпрома в текущем году удвоили объем инвестиций в основной капитал.

Более 66 тыс. детей пройдут лечение и оздоровление на зимних каникулах в лагерях Беларуси.

«Минсктранс» предупредил об изменении графика общественного транспорта в праздники.

Около 120 погибших, сотни пострадавших. Что известно о землетрясении в Китае?

СЕГОДНЯ

Пресс-конференция на тему «Приоритеты развития энергетической отрасли Беларуси» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 10.00. Участники: Виктор Каранкевич — министр энергетики Беларуси; Павел Дрозд — генеральный директор ГПО «Белэнерго»; Алексей Кушнаренко — генеральный директор ГПО «Белтопгаз». Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.

Пресс-конференция на тему «Расширение видов цифровых услуг для населения. Подведение годовых итогов работы Национального центра электронных услуг» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 15.30. Участники: Роман Градусов — директор Национального центра электронных услуг; Егор Воронов — заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг; Светлана Караневич — начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Подготовка Республики Беларусь и города Минска к празднованию Рождества и Нового года». Начало в 11.00.

В Минске на площадке у Дворца спорта по 14 января 2024 года будет работать большая рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Гостям представят широкий ассортимент продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности.

Новогодняя программа «В гостях у Полесского Зюзи» пройдет до 27 января 2024 года в Национальном парке «Припятский».

ЗАВТРА

Всемирный день баскетбола.

250 лет назад родился Броун Роберт, британский ботаник, морфолог и систематик растений, первооткрыватель «броуновского движения». Умер в 1858 году.

115 лет назад родился Егиазарян Григорий Егиазарович, армянский композитор и педагог, народный артист СССР. Автор балетов «Севан», «Озеро грез», произведений для симфонического оркестра и др. Умер в 1988 году.

Лукашенко Александр
экономика