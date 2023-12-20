Главные новости за 19 декабря

ВЧЕРА
«Это имиджевый проект для Беларуси». Перспективы развития БНБК обсудили на совещании у Лукашенко.
Лукашенко жестко раскритиковал правительство за плохую мелиорацию. Вот что требует Президент.
Андрейченко: для сохранения суверенитета и независимости ключевую роль приобретает единство в ОДКБ.
Сергеенко: региональным СМИ нужно работать на опережение и проявлять инициативу.
Экспозиции и литературный центр. Как Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество в издательской сфере.
Предприятия Минпрома в текущем году удвоили объем инвестиций в основной капитал.
Как организована предпраздничная торговля в Беларуси.
Более 66 тыс. детей пройдут лечение и оздоровление на зимних каникулах в лагерях Беларуси.
«Минсктранс» предупредил об изменении графика общественного транспорта в праздники.
Около 120 погибших, сотни пострадавших. Что известно о землетрясении в Китае?
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Приоритеты развития энергетической отрасли Беларуси» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 10.00. Участники: Виктор Каранкевич — министр энергетики Беларуси; Павел Дрозд — генеральный директор ГПО «Белэнерго»; Алексей Кушнаренко — генеральный директор ГПО «Белтопгаз». Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Пресс-конференция на тему «Расширение видов цифровых услуг для населения. Подведение годовых итогов работы Национального центра электронных услуг» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 15.30. Участники: Роман Градусов — директор Национального центра электронных услуг; Егор Воронов — заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг; Светлана Караневич — начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Подготовка Республики Беларусь и города Минска к празднованию Рождества и Нового года». Начало в 11.00.
В Минске на площадке у Дворца спорта по 14 января 2024 года будет работать большая рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Гостям представят широкий ассортимент продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности.
Новогодняя программа «В гостях у Полесского Зюзи» пройдет до 27 января 2024 года в Национальном парке «Припятский».
ЗАВТРА
Всемирный день баскетбола.
250 лет назад родился Броун Роберт, британский ботаник, морфолог и систематик растений, первооткрыватель «броуновского движения». Умер в 1858 году.
115 лет назад родился Егиазарян Григорий Егиазарович, армянский композитор и педагог, народный артист СССР. Автор балетов «Севан», «Озеро грез», произведений для симфонического оркестра и др. Умер в 1988 году.