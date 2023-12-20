Аптеки, кофейни и антикафе с экзотариумом: где еще получить скидки по карте москвича

Все партнерские точки программы лояльности представлены на интерактивной карте портала mos.ru. Их можно отсортировать по типу предприятия, размеру скидки и категориям держателей карт. В списке из 19 категорий товаров и услуг предлагается отметить один тип предприятия, несколько или все подряд. Можно также отобрать организации по размеру дисконта. Для этого на специальной шкале нужно задать желаемый диапазон от одного до 30 и более процентов. Кроме того, в окне с фильтрами легко уточнить категорию владельцев карт. Это могут быть члены многодетных семей, пенсионеры и ветераны труда, инвалиды, учащиеся, студенты, беременные женщины, молодые мамы и другие граждане, имеющие право на льготы.