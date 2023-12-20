Под Красноярском за 500 млн руб построят центр реабилитации участников СВО

В Красноярском крае построят реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.
Решение о создании реабилитационного центра принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.
Центр может быть построен на базе санатория-профилактория «Берёзка», который скоро передадут в краевую собственность. Он расположен в 160 км от Красноярска на берегу озера.
Санаторий рассчитан на 230 мест. Ежегодно проходить реабилитацию там смогут почти 3,5 тысячи человек.
В учреждении можно будет получить санаторно-курортные, медицинские и социально-психологические услуги. Ориентировочно затраты на реализацию проекта в 2024 году составят около 500 млн рублей.
В профилактории смогут восстанавливать здоровье и отдыхать не только участники СВО и их семьи, но и пожилые люди.
Ранее сообщалось о том, что в Туве при реабилитации участников спецоперации могут применять буддийские практики.