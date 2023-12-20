Красноярск выйдет на новый уровень борьбы с онкологическими заболеваниями

На сегодняшний день в Красноярском крае проживает более 78 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Ежегодно их число растет приблизительно на 3%. В то же время, проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволил увеличить выявление онкологии на ранних стадиях на 6,4% и снизить летальность на 10%.
Одной из проблем является низкая укомплектованность онкологов, недостаточная диагностическая база, отсутствие эндоскопического оборудования, КТ, МРТ на территориях, все это приводит к высокой нагрузке на диспансер. Об этом заявил руководитель Краевого онкологического диспансера Руслан Зуков.
Также в бюджет заложены деньги на модернизацию патологоанатомической службы региона, специалисты которой проводят анализы образцов, определяя тип раковой клетки. На приобретение оборудование за пять лет предусмотрено 2,4 млрд рублей. Всего в рамках проекта поступило 377 единиц оборудования.
А для того, чтобы финансово разгрузить региональные бюджеты, Комитет разработал и внесв Совет законодателей РФ проект закона, по которому ОМС обязан финансировать закупку противоопухолевых препаратов. Сейчас Комиссия совета хаконодателей собирает мнения членов комиссии из других регионов страны.
«Принятых мер не может быть слишком много, когда речь идет о сохранении человеческой жизни. Приобретение NGS-секвенатора, обращение к комплексному геномному секвенированию позволит Красноярску выйти на новый уровень оказания помощи жителям края и других регионов, став настоящим межрегиональным онкохабом», — отметил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Илья Зайцев.
Итогом заседания профильного комитета стало принятие решений о подготовке обращений в Министерство здравоохранения РФ и рекомендации краевому правительству выстроить единую информационную систему на всех уровнях оказания онкологической помощи, что позволит иметь в электронном виде результаты всех исследований и осмотров не только пациентам, но и врачам.