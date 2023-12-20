Красноярск выйдет на новый уровень борьбы с онкологическими заболеваниями

На сегодняшний день в Красноярском крае проживает более 78 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Ежегодно их число растет приблизительно на 3%. В то же время, проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволил увеличить выявление онкологии на ранних стадиях на 6,4% и снизить летальность на 10%.