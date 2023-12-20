После ареста банковского вклада хабаровчанин заплатил алименты дочери, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание 5-летней дочери. Однако обязанности он не исполнял, из-за чего у него накопился долг — более 580 тысяч рублей.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Выяснилось, что у мужчины в собственности есть квартира, на нее приставы наложили запрет на регистрационные действия. Кроме того, выяснив, что у мужчины есть вклад в банке, достаточный для погашения долга, приставы наложили на него арест.
После предпринятых мер должник полностью заплатил долг по алиментам, также ему пришлось выплатить исполнительский сбор.