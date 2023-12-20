23 декабря в Кемерове торжественно откроются сразу два катка

В Парке Чудес открытие состоится в 15 часов. Гостей будет ждать шоу ростовых кукол и конкурсы с призами, угостят и мандаринами. Каток в парке будет работать каждый день с 12 до 22 часов (касса закрывается на час раньше). В будние дни с 12 до 13 вход на каток свободный, а дети до 120 см в будни могут кататься бесплатно в сопровождении взрослого.