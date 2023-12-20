23 декабря в Кемерове торжественно откроются сразу два катка

23 декабря в Кемерове откроется сразу два открытых катка: в Парке Чудес и рядом с Московской площадью.
Каток рядом с Московской площадью будет самым большим в регионе — его размер составит 5 тыс. кв. м. Также зальют каток между СК «Кузбасс-Арена» и ЛДК. Одновременно кататься там смогут более тысячи человек. Организаторы обещают бесплатный вход на каток с 12 до 15 часов, а ещё игры, подарки и фейерверк.
В Парке Чудес открытие состоится в 15 часов. Гостей будет ждать шоу ростовых кукол и конкурсы с призами, угостят и мандаринами. Каток в парке будет работать каждый день с 12 до 22 часов (касса закрывается на час раньше). В будние дни с 12 до 13 вход на каток свободный, а дети до 120 см в будни могут кататься бесплатно в сопровождении взрослого.
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